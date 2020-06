On cuisine les poissons d'eau douce avec France Bleu Alsace

Ne privez pas votre cuisine des saveurs exquises d'une de nos richesses nationales: les poissons d'eau douce

Bien sûr le saumon, la carpe, le brochet ou la truite font partie des classiques de la gastronomie française. Mais savez-vous accommoder le gardon, le goujon, l’anguille, la perche ou le barbeau ?

Rôtis, pochés, braisés, en papillote ou à l'étuvée, les poissons d’eau douce régaleront tous les gourmets.

Le poisson d'eau douce est délicieux, et il vous en coûtera rarement plus cher que n’importe quel morceau de viande. Le cuisiner à toutes les sauces n’a rien de sorcier et sa consommation est hautement bénéfique pour la santé. Voila pleins de bonnes raisons pour qu'il finisse dans votre assiette

On attend toutes vos recettes au 03.88.25.15.15 en compagnie d'Alexis Albrecht, chef étoilé du restaurant Au Vieux couvent à Rhinau avec vous de 10h30 à 11h30