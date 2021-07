On cuisine les pommes de terre primeur sur France Bleu Alsace

Profitez-en vite car leur saison est courte : les toutes premières arrivent sur les étals au mois d'avril, la pleine saison se situe de juin à mi-août.

Comment les reconnaître ? Peau claire et fine, qui s'enlève facilement sans épluchage. Couleur homogène. Forme régulière. Comment les conserver ? Dans un endroit frais à l’abri de la lumière par exemple, dans le bac à légumes du réfrigérateur. A consommer dans les jours qui suivent l'achat. Comment les cuisiner ? Cuites à la vapeur, à l’eau, au micro-ondes, dégustées au naturel ou en salade. Sautées ou rissolées.

Les pommes de terre primeur se cuisinent ce matin en compagnie de Serge BUCHI, chef de l'Hôtel-Restaurant et Spa A l'Etoile à Mittelhausen sur France Bleu Alsace

