Haricots vert et petits pois à l'honneur sur France Bleu Alsace

Avec les haricots vert et les petits pois, on fait le plein de vitamines et on les cuisine de différentes de manières.

Il existe de nombreuses variétés de haricots verts dont les principales sont les haricots filets récoltés précocement pour devenir les extrafins, les haricots mangetout et les haricots beurre, de couleur jaune. Quand aux petits pois, en soupe, en salade ou en accompagnement, ils sont plus d'une saveur dans leur cosse.

On les cuisine ensemble ce matin en compagnie d'Amandine MISLIN-KREMLER, co gérante du restaurant Petit Grain de Sel à Hirsingue sur France Bleu Alsace.

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !A gagner cette semaine : un mixer/blender de la marque Lacor avec corps en acier inoxydable/ moteur de 1000W offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table.

CHR Alsace

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Le concept est fou : on vous propose de partager un diner ou déjeuner dans le noir total. Une expérience sensorielle et humaine unique à Strasbourg. Avec nous, Lara, chargée de communication pour le restaurant Dans le noir en plein coeur de l'hôtel Hilton qui vient d'ouvrir ses portes.