La choucroute verte, plat emblématique de Riquewihr, à l'honneur sur France Bleu Alsace

Le chou est mariné dans une décoction d'herbes et prend donc une coloration verdâtre et un goût inhabituel. La choucroute, base de ce plat, a été modifiée et affinée, pour obtenir une belle couleur verte et une saveur étonnante et unique. Plusieurs herbes fraîches telles que le cerfeuil, l’aneth, le persil entrent dans sa composition. L’accompagnement à base de saucisse d’oie et de canard, d’une saucisse de foie et d’une fine tranche de lard grill est évidemment présent.

On met à l'honneur ce plat emblématique de cette cité médiévale et viticole en compagnie de Raphaël Kircher, gérant du restaurant Le Mannala à Riquewihr sur France Bleu Alsace.

Femmes de la vigne et du vin, elles sont vigneronnes, commerciales, chargées de promotion mais aussi œnologues, organisatrice de concours, cavistes ou sommelières ; toutes, des femmes motivées et qui souhaitent s’engager pour apporter leur aide à la promotion et au succès des vins d’Alsace. voila les divines d'alsace. Présentation de cette belle association alsacienne avec sa présidente Véronique Muré.