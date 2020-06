La fraise émoustille nos papilles, on la cuisine ensemble sur France Bleu Alsace

En boisson, en dessert, en tartes, à la poêle, cédez à la tentation de 10h30 à 11h30.

Si on vous dit rouge, légère, et réputée comme étant une envie de femme enceinte, vous pensez à….. La fraise !

Légère et rafraîchissante, elle est ce fruit « tout doux » qui régale les plaisirs de tous !

Il en existe plus de 600 variétés. Les plus connues sont : la Gariguette, variété récente allongée et d'un beau rouge brillant, la Ciflorette, la Pajaro, spécialité du Sud-Ouest, la Cigaline, la Darselect, la délicate Mara des Bois… et bien entendu les fabuleuses Fraises d'Alsace, profitez en c'est la saison.

Que vous l’aimiez en confiture ou dans vos tartes, vous n’avez que l’embarras du choix côté recettes !

Imaginez là avec un peu de basilic ciselé, de l'estragon, des feuilles de menthe ou de la mélisse.

Pour la révéler, saupoudrer vos fraises de quelques grains de poivre ou de clou de girofle moulu.

La fraise aime aussi les autres fruits rouges, les agrumes et les fruits exotiques, comme la banane ou encore l'ananas.

C'est Christophe Felder, pâtissier et chocolatier alsacien, auteur de nombreux ouvrages de cuisine, qui sera à vos côtés ce matin au 03.88.25.15.15.