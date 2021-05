Le citron à l'honneur sur France Bleu Alsace

Ultra-riche en vitamine C, le citron fait partie de ces ingrédients magiques qui donnent du goût, subliment toutes les saveurs et s’adaptent à toutes les recettes. En sucré comme en salé, d’ailleurs, avec un zeste ou du jus, de l’entrée jusqu’au dessert

Découvert en Inde, le citron gagna la Chine il y a trois millénaires de cela. Ensuite, il traversa le Moyen-Orient. Chez les Hébreux, ce fruit était utilisé durant les cérémonies religieuses et la Grèce Antique en faisait le même usage, en lui prêtant aussi des propriétés médicinales.

Au Xe siècle, le bassin méditerranéen entier fut enfin conquis par le citron qui ’arriva en France qu’au XVIIIe siècle. En ce temps, il fut considéré comme un produit de beauté et comme une solution anti-scorbut. Depuis les années 1930, ce fruit est le symbole de la ville de Menton.

On cuisine le citron ce matin en compagnie de Camille Lesecq chef pâtissier de la pâtisserie les pâtissiers à Mutzig

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Le Bocal Éthique à Obernai est un lieu de partage où l’on peut facilement accéder au mode de vie zéro déchet grâce à un large choix de produits vendus sans emballage, tout en ayant la possibilité d’échanger avec les producteurs, se faire conseiller, participer à divers événements. Patrick Sur est le gérant et fondateur, il est avec nous ce matin.