Le maquereau se cuisine sur France Bleu Alsace

Cru pour les sushis ou encore grillé pour le barbecue, il est consommé tout au long de l’année. C’est cette diversité qui fait de ce poisson, un poisson fortement apprécié.

Le maquereau se prête à de très nombreuses préparations : grillé, en papillote, farci, à la provençale, au vin blanc, en soupe (cotriade) ou poché et servi avec une sauce à la moutarde, à la tomate, à la crème. Et puis le maquereau est diététique. Il est classé dans les poissons mi-gras ou gras et il est riche en magnésium.

On le cuisine ce matin en compagnie de Yannick Germain, Chef 1 étoile de l'auberge Au Boeuf à Sessenheim.

La graine de chanvre, est classée parmi les super-aliments et comme l’un des aliments les plus complets et nutritifs au monde. La société CHANVR’EEL, première entreprise alsacienne de chanvre alimentaire bio est basée à Ostwald. Guillaume & David Kalms, deux frères, ont lancé cette société depuis 2 ans. Guillaume est avec nous.