Le pâté en croûte à l'honneur sur France Bleu Alsace

Si vous rêvez de briller dans un dîner, sachez que le pâté en croûte est l’héritier d’une recette médiévale et que son rôle était, à l’origine, utile plus que gourmand : la pâte entourant la viande permettait de la conserver plus longtemps. Aujourd’hui, elle est gourmande plus qu’utile et c’est tant mieux pour nous !

Jérôme Jaegle est chef étoilé du restaurant L'Alchémille à Kaysersberg et le pâté en croûte, il adore. Il vous en propose en vente à emporter avec les "Paniers de l’Alchémille ».

