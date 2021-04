Le pâté en croûte s'invite sur France Bleu Alsace

Une bonne pâte, un moule à cake, de la farce et un four bien préchauffé. Si vous rêvez d’épater les habitués, par contre, il s’agit de préparer une farce qui change. Bonne nouvelle, le pâté en croûte se réinvente au canard et aux noisettes, version foie gras et ris de veau ou avec une recette canard et pistache. Mais aussi version marine.

La région officielle du pâté en croûte n’est pas connue mais Lyon semble vouloir s’approprier la paternité de ce délicieux mets. Il semblerait pourtant que l’origine du pâté en croûte moderne date du XVIIème siècle dans l’Ain. Nommé oreiller de la belle Aurore, il était de forme carrée. Sous une épaisse couche de pâte brisée, il renfermait de succulentes viandes prises dans une viande hachée. Toujours est-il que dans les années 80, le pâté en croûte n’était qu’un mets oublié. Il a fallu que la confrérie du pâté en croûte organise à Tain-l’Hermitage le championnat du monde pour qu'aujourd'hui le pâté en croûte retrouve ses lettres de noblesse

On met le pâté en croûte à l'honneur ce matin en compagnie de Gilles Leininger chef 1 étoile du restaurant le jardin secret à la wantzenau

Depuis plus de 40 ans, l’élevage est une affaire de passion et de traditions pour notre la famille Schmitt. Leur Ferme, à Bischoffsheim, céréalière et viticole diversifiée dans la production de canards, d'oies et de poules noires d'Alsace propose aussi des plats cuisinés et des pâtisseries charcutière comme le pâté en croûte. Gilbert Schmitt est le président de la ferme Schmitt, il est avec nous ce matin.