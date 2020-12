Le plateau de fruits de mer à l'honneur avec France Bleu Alsace

Huîtres, homard, langouste, tourteau, crabe, coquillages, bulots, palourdes, crevettes, gambas, crevettes grises on se régale autour du plateau de fruits de mer.

Prévoyez pour la dégustation un bon pain de seigle, du beurre salé, de la mayonnaise maison, une sauce cocktail ou un aïoli et du vinaigre à l'échalote. Pour la présentation des citrons ,de la glace et des algues.

On déguste un magnifique plateau de fruits de mer en compagnie de Joel Margotton, le chef du restaurant les canailles à Strasbourg et on vous en offre un alors retrouvez nous avec votre plus jolie recette au 03.88.25.15.15 dès 10h sur France Bleu Alsace