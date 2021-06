Le poireau se cuisine sur France Bleu Alsace

On vous dit “poireau” ? Vous allez répondre “vinaigrette”. Mais ses talents sont multiples.

Soupes et veloutés parfumés, gratins, tartes, crumbles… Jusqu’au blanc, qui, finement émincé, remplace l’oignon dans des salades. Il en existe pas moins de 190 sortes à travers le monde. Tout comme l’ail, l’oignon ou la ciboulette, il est membre de la famille des liliacées, et son bulbe offre une infinité de recettes : vapeur, cru ou cuit, en soupe, en tarte, crumble, gratin, flan, fondue, chausson, ou simplement en vinaigrette, il y a mille et une façons de cuisiner le poireau.

On le cuisine ensemble ce matin en compagnie de Olivier Foehrenbach, chef du Caveau à L'orée du Parc à Husseren-Wesserling sur France Bleu Alsace.

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo".Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !A gagner cette semaine : un coffret de 3 couteaux japonais de la marque Sabatier offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table.

Couteaux japonais CHR Alsace

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Au parc de Wesserling, les jardins sont superbes, et les fruits et légumes aussi. Un point de vente des jardins potager vous permet de découvrir une gamme diversifiée de légumes, aromatiques et petits fruits frais cultivés dans le respect de l’environnement. C'est Matthieu Blanchard maraicher qui nous présente ces merveilles.