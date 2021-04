Le roquefort s'invite sur France Bleu Alsace

Le roquefort est un fromage très connu pour avoir été le préféré de l’empereur Charlemagne. En France, il est aussi appelé « le fromage des rois et des papes ».

Les champignons présents à l’intérieur de ces types de fromages auraient, selon certaines recherches, des propriétés anti-inflammatoires. La moisissure présente à l’intérieur du roquefort serait aussi très bénéfique pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires.

Fromage de caractère à la pâte ivoire parsemée de tâches bleu/vert et fondante, il fera merveille dans une salade ou dans un risotto crémeux.

Le roquefort à l'honneur ce matin en compagnie de Yves Jourquin responsable de la boutique la cloche à fromage à Strasbourg sur France bleu Alsace

La cloche à fromage - Yves Jourquin

