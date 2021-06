Les abricots se cuisinent sur France Bleu Alsace

Une chair sucrée, ferme et colorée, une peau veloutée, une amande en guise de cœur et un parfum gorgé de soleil… et noyau sur l’abricot, ce cousin de la pêche sait se tenir, pas de jus qui dégouline chez lui. Sa particularité ? Gorgé de vitamines et d’antioxydants, l’abricot est surtout rempli de bêta-carotène, une provitamine qui favorise le bronzage et lui donne sa couleur. Un coup de pouce bienvenu l’été venu…

En version sucrée ou salée, on cuisine l'abricot ce matin en compagnie de Patrice LEMNOF, chef du restaurant D'Stall à Molsheim sur France Bleu Alsace.

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Pour faire de belles recettes, autant privilégier de bons fruits... Des fruits bien de chez nous en Alsace. On pousse les portes de la "Ferme Rothgerber" à Traenheim pour faire le plein de vitamines avec Timothé Rothgerber, à la tête de cette ferme fruitière.