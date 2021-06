Les brochettes de viande s'invitent sur France Bleu Alsace

La viande tout d’abord : des cubes de taille homogène qu’il faut, idéalement, laisser reposer quelque temps dans des marinades courtes à base d’huile, d’herbes et de condiments avant de les enfiler sur des piques.

Les piques ? En bois ou en métal ? Si vous les choisissez en bois, n’oubliez pas de les tremper dans l’eau avant de les garnir de vos cubes de viande et des légumes, voire des fruits que vous aurez choisis.

On cuisine les brochettes ce matin en compagnie de Natacha bieber artisane boucher affineuse à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

Toutes vos recettes au 03.88.25.15.15 dès 10h et votre participation au défi du frigo pour gagner à la fin de la semaine un lot de 5 casseroles en inox de la marque Artis, bols verseurs et bords arrondis tous feux offert par le CHR Alsace, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table.

casseroles CHR Alsace © Getty

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Le Refugee Food Festival est une initiative citoyenne et à travers cet événement festif et convivial, on souhaite avant tout faire évoluer les mentalités, permettre l’insertion professionnelle des réfugié.e.s dans un secteur en tension et rassembler des cultures différentes autour d’une même table. Laura Suffissais, coordinatrice de l'association Stamtish qui porte le projet est avec nous.