Les fromages sont à l'honneur sur France bleu Alsace

ceux de chez nous et d'ailleurs, les fromages en vedette

En compagnie de Christelle Lorho, fromagère affineure, de la fromagerie Maison Lohro à Strasbourg, une des rares femmes a être meilleure ouvrier de France, tout comme son mari Cyrille Lorho

Passionnée, elle va vous proposer toutes ses recettes et ses fromages à déguster en famille ou entre amis

Il existerait près de 1800 sortes de fromages, rien que ça ! Ils sont répartis en 8 grandes familles :

- Les fromages frais, ou fromages blancs, comme la faisselle, les petits suisses, la brousse, assez doux.

- Les fromages à pâte molle et à croûte fleurie, comme le camembert ou le brie.

- Les fromages à pâte molle et croûte lavée, comme le maroilles ou le pont lévêque, aux arômes assez puissants.

- Les pâtes pressées non cuites. Ces fromages peuvent être fabriqués à partir de lait de vache ou de brebis, comme le reblochon, les tomes, le cantal

- Les pâtes pressées cuites, comme le comté, l'emmental, le beaufort, le comté

- Les pâtes persillées. Ce sont les fromages "bleus", comme le roquefort ou la fourme d'Ambert.

- Les fromages fondus, à tartiner le plus souvent

- Les fromages de chèvre, de la bûche à la pyramide en passant par le cabecou

Gruyère, comté, emmental, cheddar, chèvre, brebis, bleu, roquefort, camembert, mozza... tous ces fromages sortent le grand jeu pour séduire nos papilles, et oui, on peut aussi cuisiner les fromages, de l'entrée au dessert et même pour l'apéritif.

