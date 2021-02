Les madeleines à déguster sur France Bleu Alsace

Mangée au goûter ou entre amis, la madeleine fait toujours le bonheur des petits comme des grands.

La madeleine aurait été créée en 1755 dans le château de Commercy. Le roi Stanislas de Pologne y recevait Voltaire et Madame de Châtelet. Pour l’occasion, le roi demanda à sa cuisinière, Madeleine, de confectionner un gâteau inédit. Elle élabora donc des gâteaux en forme de coquillage, qui furent appréciés par les convives.

L'écrivain Marcel Proust fait intervenir la madeleine dans son célèbre roman Du côté de chez Swann où le gâteau, trempé dans une tasse de thé devient brusquement le déclencheur de souvenir d'enfance. La métaphore La madeleine de Proust est née.

Nous mettons à l'honneur les madeleines avec Laurent Renaud, Artisan Pâtissier et Créateur des Madeleines du Voyage, gérant de la boutique -salon de thé Au Fond Du Jardin à Strasbourg. Chaque gourmandise qu’il imagine et confectionne est une véritable œuvre d’art.

La madeleine de la boutique salon de thé Au Fond du Jardin à Strasbourg - Au Fond du jardin

Toutes vos recettes dès 10H au 03.88.25.15.15 et votre participation au défi du frigo pour gagner à la fin de la semaine 1 an de pâtes Valfleuri soit 9 kg de pâtes offert par la fédération des chefs d'Alsace.

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

On accueille l'alter égo de Laurent, celui qui collabore avec lui depuis de nombreuses années, Frédéric Robert, dit « Fred », est décorateur et concepteur. Il crée les plus extraordinaires décors qui, tels des écrins, vous enrobent chaleureusement au fil des saisons et vous projettent instantanément dans un univers unique, raffiné et hors du temps.