Les oeufs se cuisinent sur France Bleu Alsace

L’œuf est l’aliment le plus basique et universel de la cuisine. chaque pays a ses propres recettes et techniques pour mettre en valeur ce produit.

L’œuf s'acoquine volontiers avec d'autres produits et est connu pour relever certaines saveurs délicates. L'omelette, par exemple, transcende une cueillette de champignons. L'omelette est la recette vide-frigo/sauve-dîner par excellence !

Il sert d'épaississant aux sauces, apporte du moelleux ou de la légèreté aux gâteaux, sert de liant à l'appareil d'une quiche ou à mille variétés de quenelles.

Le jaune d’œuf est une excellente source de protéines. Celles-ci contiennent tous les acides aminés essentiels à notre corps ainsi que de nombreuses vitamines : A, D, E ou encore B.

Durs, brouillés, pochés ou en omelette, les oeufs se dégustent sous de nombreuses formes. Venez nous régaler de vos recettes ce matin en compagnie de Juan Forcadete, le chef du restaurant l'Endroit à Schirrhein, dès 10h sur France bleu alsace

Toutes vos recettes dès 10H au 03.88.25.15.15 et votre participation au défi du frigo pour gagner, chaque jour, dans le cadre de la fête des grands-mères le dimanche 07 mars, un roman de femme, celui de Mary Higgins Clark offert par Les Editions retrouvées. Cette maison d'édition propose de découvrir ou redécouvrir les best-sellers français ou étrangers de ces vingt dernières années grâce à des ouvrages au prix tout doux, au format agréable et élégant, avec des caractères agrandis permettant un vrai confort de lecture. Nos recettes nous viennent très souvent de nos grand-mères, nous les mettons à l'honneur cette semaine en leur offrant ce superbe roman.

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Cela fait maintenant près de cinq ans que la Tente des Glaneurs déplie sa toile au bout du marché de la Marne à Strasbourg tous les samedis.

Une action née à Lille pour récupérer les invendus du plus grand marché de la ville et les redistribuer gratuitement dans la foulée. Bénévoles, personnes accueillies, commerçants… tout le monde y trouve son compte. Francesca Giazzon, la présidente nous explique le principe.