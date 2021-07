Les plats cuisinés à l'honneur sur France Bleu Alsace

De la simple recette de pâtes ou purée de pommes de terre aux recettes de plats plus élaborés comme les tajines préparés à la mode exotique ou les tourtes à l'occidentale, les plats cuisinés ont toujours la côte. De nos belles recettes alsaciennes, à des recettes du monde entier, faites plaisir à vos invités avec des plats cuisinés maison.

On cuisine ensemble ce matin en compagnie de Bernard Bringel, traiteur à Guewenheim sur France Bleu Alsace

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !A gagner cette semaine : un lot de 5 casseroles en inox de la marque Artis, bols verseurs et bords arrondis tous feux offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table. CHR Alsace

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

A l’occasion des 10 ans de la gloire de Paul Le Poulpe, surnommé L’Oracle d’Oberhausen, le pronostiqueur céphalopode le plus connu de la planète, deux chefs alsaciens ont décidé de le mettre à l'honneur avec un menu à 4 mains. A déguster ce samedi 17 juillet au restaurant Le tigre à Strasbourg, son propriétaire, Geoffroy Lebold est avec nous.