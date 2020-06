Les poissons d'été à l'honneur avec France Bleu Alsace

Le maquereau se prête à de très nombreuses préparations : grillé, en papillote, farci, à la provençale, au vin blanc, en soupe ou poché et servi avec une sauce à la moutarde, à la tomate, à la crème.

Pour la sardine, qu'elle soit fraîche ou bien serrée dans une boîte avec de l'huile, elle se cuisine tout au long de l'année. L'été, on apprécie la sardine fraîche grillée au barbecue, Et pourquoi ne pas proposer des rillettes de sardines à l'huile d'olive lors de vos apéritifs estivaux ? Elles sont savoureuses et très simples à réaliser.

Quand à la daurade, on la cuisine sous toutes ces formes : cuite au four, au barbecue, à la plancha, vos daurades raviront vos papilles.

On cuisine ces merveilleux poissons avec Joël Margotton, chef du restaurant Les Canailles à Strasbourg dès 10h30 et on attend vos recettes au 03.88.25.15.15, la plus chouette sera récompensé avec ce très joli livre de cuisine