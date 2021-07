Les salades d'été se cuisinent sur France Bleu Alsace

Durant l'été, on aime manger frais et quoi de mieux pour un repas complet qu'une bonne salade composée

Dès les beaux jours tout ce qu’on aime, c’est se retrouver autour d’une table en plein air et savourer des plats à partager. Et parmi tout le champ des possibles, la salade d’été arrive en pole position.

Les salades de l'été à l'honneur ce matin en compagnie de Sacha BENDER, chef de la Winstub Le Freiberg à Obernai sur France Bleu Alsace.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !A gagner cette semaine : un lot de 5 casseroles en inox de la marque Artis, bols verseurs et bords arrondis tous feux offert par le CHR Alsace

CHR Alsace

LE RENDEZ VOUS DE 10H30

Une cuisine connectée pour les aveugles et les malvoyants va bientôt ouvrir ses portes à Strasbourg. L'objectif : les rendre plus autonomes, leur redonner goût à la cuisine, mais aussi sensibiliser les valides au handicap. C''est Anne-Gaëlle Bartos, directrice adjointe de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est qui nous en parle.

Vous pouvez participer en donnant à la cagnotte