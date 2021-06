Les tartares se cuisinent sur France Bleu Alsace

Au poisson ou à la viande, le tartare est parfait en entrée : léger et gourmand, il met en appétit pour la suite… Tartare de bœuf, de thon, de saumon, de Saint-Jacques : les variantes sont nombreuses. Ils peuvent être servis crus, mi-cuits ou juste poêlés, selon les goûts.

Ne négligez pas l’assaisonnement de votre tartare, ce sont les herbes et les épices que vous ajouterez à la préparation, qui parfumeront votre plat.

Le bon conseil : choisissez un poisson ou une viande de bonne qualité : le tartare ne nécessitant pas de réelle cuisson, il faut miser sur la qualité du produit !

On cuisine les tartares ce matin en compagnie de Bruno Cutrupi, chef de la Fontana à Ernoslsheim sur bruche sur France Bleu Alsace.

Toutes vos recettes au 03.88.25.15.15 dès 10h et votre participation au défi du frigo pour gagner à la fin de la semaine un mixer/blender de la marque Lacor avec corps en acier inoxydable/ moteur de 1000W offert par le CHR Alsace, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table.

mixer/blender CHR Alsace

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

On vous emmène à la ferme Saint Ulrich à Durningen où on y élève des vaches laitières pour un lait de qualité exceptionnel qui leur permet de réaliser des yaourts, crème, beurre et autres douceurs laitières, reconnus dans toute l’Alsace.