Les tartes salées à l'honneur sur France Bleu Alsace

Les tartes salées c'est pratique à faire, c'est pas cher, et hyper facile. Une pâte, une garniture, un four et le régal est dans le moule : on trouve difficilement plus simple et plus gourmand que la tarte salée, une intemporelle à décliner pour toutes les tables… vite faites et bien faites, indémodables et si faciles, les tartes ont de quoi combler les cuisiniers pressés !

la traditionnelle tarte à l’oignon de grand-mère, la tarte au thon et aux champignons ou la recette craquante aux deux saumons, la tarte salée ne connait pas la crise, encore moins lorsqu’elle décline fromage, jambon et poulet ... alors surtout doublez les doses et savourez !

