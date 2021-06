Quel accompagnement pour vos plats ? On vous dit tout sur France Bleu Alsace

Pour composer un repas complet, sain et savoureux, pensez à l’équilibrer en choisissant la recette d’accompagnement adéquate. Donnez aussi une touche d’originalité à vos menus en vous inspirant des cuisines du monde. Parfumées, épicées, elles donnent aux légumes une touche d’originalité qui réveille vos assiettes.

Si vous voulez surprendre les invités, osez les recettes d’accompagnement originales, du gâteau Parmentier avocat et patates douces jusqu’à la salade de quinoa et brocolis… Le chou-fleur se sert cru en taboulé, les choux de Bruxelles en clafoutis et les courgettes en spaghettis. Une envie de frites ? D’accord, mais de patates douces. Plutôt purée ? Oui, mais de céleri au chèvre.

Un accompagnement original sublime un plat. et nous allons mettre à l'honneur ce matin tous ces accompagnements que l'on ne doit plus négliger avec Juan Forcadete chef du restaurant L'endroit à Schirrhein sur France Bleu Alsace.

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Reprendre un petit commerce, lancer sa propre épicerie dans une ville d'à peine 500 habitants. Est-ce fou ? Courageux, ou tout simplement "humaniste"? Philippe Scheer, maraîcher à Triembach-au-Val dans le Val de Villé opte pour la dernière option et ouvre le 05 juillet prochain son épicerie Les jardins de L'ungersberg. Il est avec nous pour nous raconter cette belle aventure.