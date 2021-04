Avec la cueillette de Peltre on fait le plein de légumes de saison.

UN LARGE ÉVENTAIL DE PRODUITS À CUEILLIR, UNE PALETTE DE COULEURS ET DE SAVEURS !

Quel bonheur de goûter aux premiers radis, aux salades croquantes et colorées, aux navets et épinards primeurs … mais aussi la rhubarbe et ses premières tartes !

Bientôt l’arrivée des premières fraises qui sont le fruit préféré de nombreux clients ! le vrai goût ça se cueille !

Au fil des semaines, vous pourrez cueillir une belle jardinière de légumes, petits-pois, carottes et pommes de terre nouvelles ou encore les premières courgettes.

A la cueillette de Peltre le plaisir d'aller chercher soi-même ses légumes.