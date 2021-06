Avec les délices du jardin d'Iris c'est du ​producteur au consommateur... et c'est bien meilleur !

Commerciale depuis plus de 25 années, Iris à vu son métier se détériorer par la course au chiffre d'affaire, la hiérarchie et le peu de considération portée à la clientèle. Cette façon de travailler ne lui convenait pas, en 2008, s'opère un changement radical.

Restant toujours dans le commerce mais celui de proximité où se mélangent la patience, les sourires, les échanges, l'écoute, les services, où les clients deviennent des amis, une idée commence à germer petit à petit.

Son mari Pierre Jungling (issu d'une famille de maraîchers depuis trois générations) est producteur de légumes en culture raisonnée. Après quelques années sur les marchés messins, Iris retourne à l'école afin d'obtenir un diplôme de pâtisserie et de cuisine.

Les précieux sésames en poche, un atelier culinaire voit le jour quelques semaines plus tard et elle officie en transformant des produits issus de leurs cultures par le biais de leur exploitation maraîchère.

Les années passent, Iris a envie d'indépendance et les délices du jardin d'Iris sont nés.