On cuisine des spécialités régionales aux saveurs authentiques avec Julia de la Bergerie.

Mariage, communion, anniversaire, repas de famille..... "La Bergerie" est une maison de charme aux beaux volumes élégants est également un lieu de réception rare qui réunit de nombreux atouts pour accompagner la réussite de votre événement.

La magie et l'authenticité d'un lieu de tradition, l'accueil personnalisé et attentionné de toute une équipe et des installations modernes adaptées...

La carte se décline au gré des saisons pour garantir toute la fraîcheur d'une cuisine de qualité renommée dans la région et servie autour d'une sélection minutieuse et subtile de vins.

Le chef saura vous étonner avec ses spécialités régionales aux saveurs authentiques et incontournables.