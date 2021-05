Dégustation au pied de la cathédrale de Metz au restaurant "La Lanterne".

C'est le portrait d'un jeune couple qui a touché le cœur de France Bleu Lorraine !L'histoire de 2 jeunes passionnés : Célia Bertrand (la cheffe en cuisine) et Romain Bouchesèche (en salle et sommelier) qui lancent leur restaurant en plein confinement. ous les deux ont fait connaissance sur leur lieu de travail en Franche-Comté alors qu'ils travaillaient pour "La Chaumière", le restaurant gastronomique de Joël Cesari à DOLE (Jura). Le Chef étoilé leur a fait partager son amour de la cuisine et du métier... et de cette rencontre naîtra une histoire d'amour entre les deux !

Ils décident d'ouvrir leur propre restaurant...

En 2020, le couple choisit de quitter le Jura et fait le choix de s'installer à METZ.

Célia a grandi ici en Lorraine et embarque avec elle, Romain le franc-comtois dans l'aventure. Tous les deux sont extrêmement motivés par ce projet de vie. S'ils ne le font pas maintenant, ils ne le feront jamais ! Tous deux rachètent donc une pizzeria Place de Chambre à METZ et choisissent de renommer le restaurant "La Lanterne" : un nom qui fait écho à "la lanterne du Bon Dieu", surnom de la Cathédrale Saint-Etienne de Metz située à quelques mètres de là.

Tout ne s'est pas passé comme prévu...

Au printemps 2020, alors qu'ils doivent signer les papiers chez le notaire, le confinement est instauré : impossible pour eux de boucler l'acquisition de ce nouveau restaurant... Tout est retardé ! Qu'à cela ne tienne : Célia et Romain sont contraints de patienter.

Ils travaillent leur projet, réfléchissent à la carte pour associer produits franc-comtois et lorrain, peaufinent la décoration et décident d'ouvrir le 6 novembre… mais une nouvelle fois, rebelote ! Le 28 octobre, Emmanuel Macron annonce un deuxième confinement et impossible pour eux d'ouvrir leur restaurant, ce projet qui les tient en haleine depuis plusieurs mois !Malgré la situation sanitaire et l'annulation du marché de noël de Metz, le couple ne baisse pas les bras !A ce jour, le restaurant ne peut toujours pas accueillir de public mais Célia et Romain proposent déjà leurs plats à emporter.

Réouverture prévue le 20 Mai 2021