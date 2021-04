Des recettes modernes et printanières avec la Brasserie "Les Arts & Métiers" à Metz.

La Brasserie des Arts et Métiers est un îlot de gourmandise, de raffinement et de convivialité au cœur de Metz.

Banquettes, miroirs, lustres, cuivres rutilants, comptoir astiqué, on retrouve à la Brasserie des Arts et Métiers cette atmosphère de chaleur et de convivialité, de boiseries et de lumières mordorées qui qualifient si bien l’Alsace, la Lorraine et l’Esprit Brasserie.

Fabrice Arnould, le chef de la Brasserie des Arts et Métiers … à Metz et sa brigade, élaborent une carte composée de produits essentiellement régionaux et une gastronomie traditionnelle.