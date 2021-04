La cuisine pour bébé avec Eva Harlé blogueuse culinaire à Sarrebourg

Eva Harlé publie entre autre, des recettes de cuisine pour bébés et des bricolages.

Faites découvrir à vos enfants des légumes neutres de différentes textures lorsqu'ils ont entre 4 et 6 mois. Ensuite à partir d'un an et demi, vous pouvez leurs proposer des plats de "Grands", adaptés bien sûr comme un hachis parmentier avec une purée de plusieurs légumes.