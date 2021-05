La quinzaine du commerce équitable à Metz en lien avec la boutique "Artisans du monde"

Artisans du monde fait vivre le commerce équitable dans la région à travers différentes actions et en développant des partenariats locaux.

La Quinzaine du commerce équitable est l’un des temps forts annuels.

Ainsi, pendant deux semaines, Artisans du monde, la Ville de Metz et ses partenaires vous proposent de venir à la rencontre du commerce équitable et de ses valeurs.

Le Commerce Equitable est né en 1974, la première boutique Artisans du Monde ouvre ses portes à Paris.

Depuis, le réseau s’est bien développé et compte désormais 140 associations locales et plus de 6000 bénévoles !

En plein cœur de Metz, Place Jean-Paul II - Cour Saint-Etienne -Venez découvrir la boutique de commerce équitable.