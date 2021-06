Les fruits rouges et les fraises en particulier avec la cueillette de Peltre

Au menu une cuisine inventive créative élaborée par Anne Lambing d'AML Créations Culinaires

La cuisine est la grande passion gustative d'Anne Lambing ! En ébullition constante pour faire et parfaire ses recettes, elle souhaite mettre en avant sa créativité, exalter les saveurs, choisir de s’approvisionner le plus possible en local, en BIO et auprès de petits producteurs du terroir lorrain.