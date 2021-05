Nouvelle tendance avec fromages & charcuteries : Les planches apéritives en compagnie d'Anne Lambing.

Comme l'a si bien dit le grand Paul Bocuse "les deux secrets d'un succès sont la qualité et la créativité".

La cuisine est la grande passion gustative d'Anne Lambing de AML Créations Culinaires !

Anne est en ébullition constante pour faire et parfaire ses recettes, mettre en avant la créativité, exalter les saveurs, choisir de s’approvisionner le plus possible en local, en BIO et auprès de petits producteurs du terroir lorrain.

Elle à créé son atelier culinaire en mars 2020 quelques jours avant le confinement et elle souhaite que le plus grand nombre de clients vienne découvrir ses produits, sa marque de fabrique, la voie d'excellence qu'elle s'est tracée au quotidien pour que chacun de ses clients soit subjugué par les saveurs, les épices glanées au fil des voyages lointains....