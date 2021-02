Rémi Suder du restaurant Le P'tit Frontalier à Metz

Situé au cœur de Metz, à proximité de la Cathédrale Saint Etienne et de la place Saint Louis, le P'tit Frontalier vous séduira par son charme et sa volonté de faire connaître les produits régionaux.

Le P’tit Frontalier vous accueille pour vous proposer une cuisine dans l'esprit des traditions lorraines, sarroises et luxembourgeoises. Profitant de son emplacement au carrefour de ces trois pays marqués par la sidérurgie et traversés par la Moselle, ce restaurant puise toute son inspiration dans cette proximité géographique, historique et culturelle.

Vous y trouverez une offre jeune et variée. Les spécialités sont adaptées au quotidien en fonction des produits frais disponibles: le plat du jour et les suggestions du chef.

Un choix à la carte et des menus gourmands sont également proposés et s'accompagnent de vins et de bières sélectionnés.