Une cuisine pleine de saveurs, de fraîcheur, c'est ce que propose Antoine Mocellin notre chef du jour.

Le chef du restaurant "Chez moi" Antoine Mocellin s’est entouré d’une équipe de passionnés de la gastronomie et du service.

Dans l’ambiance atypique et cosy du restaurant, vous êtes invités à découvrir une cuisine authentique et originale à 10 min à pied du centre-ville de Metz.

Chez Moi, la carte se compose sur l’ardoise au gré des saisons et des inspirations du chef. Découvrez ou redécouvrez un menu versatile et régulièrement renouvelé composé d’une dizaine de plats faits maison ainsi que de la suggestion du jour proposée quotidiennement sur les conseils du chef. Tous sont concoctés selon les arrivages de produits frais et locaux sélectionnés avec soin.

La mission du chef est de créer la surprise en apportant sa touche personnelle aux standards de la cuisine gastronomique dans des formules gourmandes et abordables tout en vous laissant apprécier son travail de l’harmonie des saveurs.

De la mise en bouche au point final posé avec finesse et douceur par le dessert, toute l’équipe vous accompagne dans un voyage gustatif.