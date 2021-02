On cuisine ensemble

La patate douce...

Elle a une forme allongée rappelant celle de la pomme de terre, on la trouve du mois d’octobre à mars .

C’est une plante vivace dont la culture se fait dans les régions tropicales et subtropicales telles que l'Amérique Centrale, le Pérou ou les Philippines.

Selon les variétés, la pelure et la chair de la patate douce peuvent être blanches, jaunes, orange ou pourpre.

La patate douce se conserve dans un endroit frais, sombre et aéré, elle se garde de 7 à 10 jours.

Sa chair, plus sucrée que celle de la pomme de terre, permet de faire des entremets, des biscuits, des gâteaux, des glaces, des crêpes et d'autres desserts, mais on la sert aussi en velouté, en potage, en galette, bref mille et une façon de la préparer et d’en manger car elle est :

Riche en fibres ;

Faible index glycémique ;

Diminue les risques de cancers et de pathologies cardio-vasculaires ;

Améliore les fonctions du foie.

Le chef du restaurant Auberge Ty Mamm Doué à Quimper, Ludovic Royaux nous donne sa recette facile à réaliser et toute douce :

https://tymammdoue.fr/