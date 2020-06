Gäetan Cespin, le restaurant Au bon accueil à Juvigny sous Andaines.

Poitrine d’agneau farcie aux petites fèves et aux asperges vertes. Michel Bruneau

Préparation : 40 minutes.

Cuisson : 1h15 environ.

Pour quatre personnes :

1 poitrine d’agneau désossée, (gardez les os),

200 g de farce de porc (chair à saucisse),

300 g de petites fèves, blanchies et épluchées,

20 pointes d’asperges vertes cuites al dente, une garniture aromatique,

1 bouquet garni,

2 cuillères de concentré de tomates, huile d’olive ou de noisettes, beurre, cidre brut, sel et poivre du moulin.

Mélanger à votre farce de porc 100 g de fèves, salez poivrez, et farcir la poitrine d’agneau de cette farce.

Rouler et ficeler votre poitrine d’agneau.

Dans une cocotte, faire revenir dans un peu d’huile la poitrine d’agneau (les os aussi), ainsi que la garniture aromatique,( oignons, carottes, gousse d’ail,) jusqu’à obtenir une belle coloration de l’ensemble.

Ajouter le bouquet garni, dégraisser puis mouiller de deux verres d’eau , de deux verre de cidre, ajoutez le concentré de tomate, salez et poivrez légèrement et laisser ainsi cuire à petit feu et à découvert, une heure à 1h15 environ.

Pensez à écumer régulièrement.

La viande cuite, l’enlever de la cocotte, ôtez la ficelle et laissez reposer quelques instants.

Pendant ce temps, passer la sauce, la réduire à l’état sirupeux et réchauffer vos fèves et vos pointes d’asperges dans une noix de beurre.

Pour le dressage, couper de belles tranches épaisses de poitrine d’agneau, les entourer harmonieusement des fèves et des asperges, ainsi que d’un cordon de sauce.

PS: Vous pouvez très bien cuire votre poitrine d’agneau la veille, ainsi les tranches de poitrine seront plus faciles à couper, et il vous suffira de réchauffer le tout.