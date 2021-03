C'est quoi un bon croissant ? La finale régionale du meilleur croissant se joue bientôt dans la Loire

Cuisiner bon, bio et surtout sans déchets et sans gaspillage

Le suremballage c'est fini, le gaspillage aussi. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre ces résolutions pour protéger notre environnement. Des applications existent pour récupérer les invendus des commerçants, et un site internet vient d'ouvrir à Saint-Martin la Plaine : en vrac, bio, bon.