1ère édition Trophée Petit Déjeuner Gourmand

Vous prenez quoi au petit déjeuner?

Le 26 juin à Paris (école Ferrandi), à l'occasion de la journée nationale du Petit déjeuner , il y a le 1er trophée du petit déjeuner gourmand organiseé par Tables et Auberges de France et Hôtels de Charme et de Caractère.

Parmi les pros qui sont en compétition: Loïc Martinez pour la Villa Du Taur à Toulouse et son restaurant le Sixty-two.

Loïc est en apprentissage au CFA de Blagnac.

