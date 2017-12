Alors que les fêtes approchent à grand pas, votre radio en Bretagne, France Bleu Armorique vous propose une série de 5 émissions pour réaliser un menu à tout petit prix et des plats réalisables simplement et en 30mns.

On cuisine ensemble - Spécial menu de fêtes à petit prix par de grands chefs (1676)

Dernier rendez-vous avec notre cuisine de fête à petits prix, toujours dans les cuisines de l'hôtel le Magic’Hall, à Rennes, avec un rendez-vous que tous les gourmands attendent avec impatience, le dessert. Pour ce faire, nous avons fait appel à notre chef pâtissière Ilham Moudnib, qui vous propose de réaliser un dessert à 1€22 par personne : Un pain perdu à la vanille / raviole de poire garnie d'une brunoise poire/gingembre/cannelle caramélisée et glace vanille. Elle sera aidée dans cette recette par Marine de Carnac et on les retrouve toutes les deux en cuisine et en vidéo :

Pour réaliser ces recettes il vous faut :

Pain perdu à la vanille/raviole de poire garnie d'une brunoise poire/gingembre/canelle caramélisée et glace vanille

Pour 8 personnes

Un pain de mie paré

2 boîtes de poires au sirop

200g de sucre cassonade

1 pincée de vanille en poudre

1 pincée de gingembre en poudre

1 pincée de cannelle en poudre

1L de glace à la vanille

4 œufs

200ml lait

200ml de crème liquide

Déroulé de la recette en 7 étapes simples :

- Couper 3 cubes de pain de mie paré régulier par personne - Battre œufs + 150g de sucre cassonade + vanille - Y baigner les cubes de pain de mie une fois ceux-ci bien imprégnés, les mettres sur papier sulfurisé et garder au frigo - Pendant ce temps couper de fines tranches de poires et emporte-piécé des petites formes rondes et réserver de côté. - Avec les chutes de poires au sirop tailler une brunoise très petite que l'on mets en cuisson dans une poêle, on saupoudre directement dessus les 50g de cassonade restant + le gingembre et la cannelle. Faire caraméliser le tout. Une fois notre brunoise caramélisée on réserve de côté

- On sort nos cubes de pain perdu imbibés du frigo et on mets en cuisson directement dans la poêle sans matière grasse. Dès que nos cubes sont dorés sur chaque face on les retire du feu. - On prend nos ronds de poire qu'on garnit de poire caramélisées et on ferme pour en faire une forme de raviole sympa on y ajoute un point de caramel au beurre salé

Dressage à l'assiette : Dans l'assiette on mets plusieurs points de caramel de différentes tailles, on place les 3 cubes de pain perdu à la vanille et sur chaque cube on dépose une raviole de poire caramélisée et au centre on dresse une quenelle de glace vanille décorée d'une gousse de vanille séchée comme sur la photo

Et pour retrouver tout le travail d'Ilham Moudnib, rendez-vous sur son Facebook.

Pain perdu à la vanille/raviole de poire garnie d'une brunoise poire/gingembre/canelle caramélisée et glace vanille - Ilham Moudnib

Retrouvez également nos 3 recettes précédentes :

L'apéritif de Philippe Delaunay en cliquant ici

L'entrée de Thierry Berton en cliquant ici

Le 1er plat de Isabelle Ligeron en cliquant ici

Le 2nd plat de Sylvain Guillemot en cliquant ici