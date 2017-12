Alors que les fêtes approchent à grand pas, votre radio en Bretagne, France Bleu Armorique vous propose une série de 5 émissions pour réaliser un menu à tout petit prix et des plats réalisables simplement et en 30mns.

Avec la complicité de notre auditrice Martine de Rennes et de notre chef Philippe Delaunay de la crêperie L'épi de blé à Rennes, nous vous proposons de réaliser aujourd'hui l'apéritif : Blinis de froment fromage frais tomates et saumon fumé + blinis de blé noir crème roquefort, andouille fumée de Bretagne. Une recette réalisée dans les cuisines de l'hôtel le Magic’Hall, à Rennes et que nous vous proposons de retrouver en vidéo.

Pour réaliser ces recettes il vous faut :

Blinis de froment , fromage frais ,tomates et saumon fumé Pour +/_ 6 pers 25cl de pâte à crêpes : 2 œufs ( pour les blcs en neige), 150 g de fromage à tartiner du type St Moret, 2 tomates, 2 belles tranches de saumon fumé, 1 échalote, 1 citron, Ciboulette, Huile d’olive, Sel & poivre.

Blinis de blé noir, crème de roquefort, andouille fumée de Bretagne Pour+/_ 6 pers : 25 cl de pâte à galette, 2 œufs (pour les blcs en neige), 100 g de roquefort, 1 petit pot de crème fraîche épaisse, 3 belles tranches d’andouille ( andouille de votre choix ), 1 petit oignon rouge.

Déroulé de la recette en 13 étapes simples :

- Préparer vos deux pâtes : froment et blé noir - Dans un cul de poule y mettre les deux œufs et les faire mousser au batteur puis diviser en deux cet appareil et l’incorporer aux pâtes - Dans deux bols vos fromages : 1 de fromage frais et 1 de roquefort - Incorporer la crème fraîche dans vos fromages pour avoir un rendu plus souple ,salé et poivrer et réserver - Ciseler une échalote et la ciboulette puis l’ajouter à la préparation du fromage frais ,mélanger - Évider la tomate et couper de fines lamelles puis les assaisonner à l’huile d’olive - Détailler votre saumon fumé en lanières - Éplucher l’oignon rouge et couper de fines rondelles - Tailler l’andouille en rondelle d’une épaisseur de ½ cm puis en 4 - Dans une poêle à fond plat,bien chaude ,avec l’aide d’un papier absorbant,l’huilé légèrement celle-ci et former des petits tas de pâtes , les saisir des deux faces - Voilà vous avez tous vos éléments il ne reste plus que le montage - Pour le blinis de froment procéder par étape , pocher le fromage frais ,puis y déposer une lamelle de tomate et une lanière de saumon fumé puis un brin de ciboulette pour la deco - Pour le blinis de Sarrazin procéder comme suit ,pocher la crème de roquefort , poser un triangle d’andouille une fine rondelle d’oignon rouge

Blinis de blé noir, crème de roquefort, andouille fumée de Bretagne - Philippe Delaunay