Cuisinons ensemble l'agneau, pour Pâques

Ambassadeur du Foie gras du Périgord, notre Masterchef Philippe Mesuron sait également cuisiner avec les saisons et selon les événements. En ce week-end Pascal, il vous propose tout naturellement une recette d'agneau du Périgord, sans omettre les asperges de Gironde.

Pour préparer cette recette, prévoyez un carré d'agneau de 4 à 6 côtes. Faites une pâte avec du beurre, de la chapelure, de l'ail, du persil, du basilic et des fines herbes (le tout haché et pétri), à étaler sur du papier sulfurisé. Préchauffez votre four à 240 degrés (thermostat 8). Salez, poivrez et passez à l'huile d'olive votre carré d'agneau, à faire cuire 5 minutes. Le découper ensuite avant de le déposer sur la pâte. Repasser le tout au four 10 à 15 minutes (à Thermostat 7). Faire en parallèle une poëllée d'asperges du Blayais, à revenir au beurre après les avoir cuites à la vapeur. Bon appétit !