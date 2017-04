"France Bleu cuisine les régions" : découvrez le reportage de Tvdeschefs consacré à la cuisine sur France Bleu Picardie

Chaque jour entre 10h et 11h, "on cuisine ensemble" sur France Bleu Picardie. Découvrez les coulisses de cette émission grâce au reportage de Tvdeschefs.

Chefs, producteurs et passionnés de cuisine se retrouvent chaque jour entre 10h et 11h sur France Bleu Picardie. Dans "on cuisine ensemble", nous partageons nos recettes, nos astuces, nos bonnes adresses et nos tours de main. C'est notre terroir picard que nous faisons briller toute l'année !

France Bleu Picardie en direct de la Halle au frais d'Amiens

Chaque vendredi, c'est à la Halle au frais d'Amiens que nous nous retrouvons pour cuisiner en direct autour d'un chef de la région. C'est à cette occasion que Tvdeschefs est venue à la rencontre de Maxime Schneider, Annick Bonhomme et de Vincent Schneider. Tous les trois autour de Jackie Masse, chef du restaurant La Terrasse à Fort-Mahon Plage et de Didier Guilbert, professeur de cuisine au lycée hôtelier de Rue.

Découvrez le reportage de Tvdeschefs

