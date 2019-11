Gourmandises pour le petit déjeuner avec la Choco Latine de Monségur

L'équipe de Michaël Ossard de Monségur a été finaliste dans l'émission la meilleure boulangerie sur M6 édition 2019. Michaël Ossard est un Artisan animé par le désir du travail bien fait, comme la plupart de ses collègues. Tout est création et régal.

Gironde, France

Des produits de base recherchés dans le monde entier, et aussi choisis dans la gastronomie régionale. Commençons par la création Bérét Gascon, une délicieuse pâtisserie réalisée avec des noisettes, du chocolat et des pruneaux de l'Agenais. Une sorte de gâteau basque pur la pâte aromatisée par du très bon chocolat en poudre et des noisettes de Nouvelle Aquitaine. Les pruneaux sont travaillés pour être fondants même si le produit se tient. Cette création est à trouver uniquement sur place, dans le sud Gironde, à Monségur, à la Choco Latine. Le Béret Gascon imaginé pour l'émission de la Meilleure Boulangerie de France sur M6, vaut tous les détours.

Michaël Ossard, la blogueuse Stéphanie Jouan et Chef Jésus pour France Bleu Gironde © Radio France - Isabelle Wagner

Noisettes, pruneaux et chocolat, voilà les ingrédients principaux de cette délicieuse pâtisserie imaginée par Michaël Ossard et son équipe pour l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Pour reproduire la pâte voici quelques conseils. Copier