La cuisine de nos grand-mères est une source inépuisable de bons souvenirs, aux côtés de Philippe Mesuron

Chacun a, comme une madeleine de Proust, un souvenir ému des bons petits plats de sa grand-mère. Notre Masterchef Philippe Mesuron n'oubliera jamais, pour sa part, les pommes de terre farcies de Mamie Denise ou encore la galette aux pommes de Mamie Berthe... Et vous ?

La cuisine de nos grand-mères, ce sont bien sûr des souvenirs olfactifs, visuels et gustatifs. Des plats, des desserts au goût inégalable, un temps passé en cuisine que l'on ne se permet plus... Des ragoûts, des pot-au-feu, du pain perdu, de la daube, des cakes, des goûters... Ainsi que des escargots et la fête qui allait avec pour toute la famille ! Ecoutez les souvenirs de Chris, de Bordeaux, à l'oreille de Philippe Mesuron.