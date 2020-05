La recette d'un gaspacho, version de notre Masterchef Philippe Mesuron

Pour réaliser un gaspacho de carottes, orange et cumin, épluchez tout d'abord vos carottes et coupez les en fines rondelles. Versez dans une casserole un peu d'huile d'olive et ajoutez un oignon nouveau ciselé, de l'ail et vos carottes. Faites revenir sans coloration. Ajoutez ensuite une cuillère à café de cumin. Remuez et couvrez avec un bouillon de légumes (bouillon de volaille). Laissez cuire le temps que vos carottes soient tendres. Mettez le tout au blender et émulsionnez. Pressez le jus d'une orange et mixez de nouveau. Salez, poivrez. A mettre ensuite au frais. Au moment de servir, ajoutez une cuillérée de fromage blanc avec quelques zestes d'orange et un filet d'huile d'olive.

Gaspacho de carottes, orange et cumin Copier