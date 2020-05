Le chevreau et son coté tendre dans nos assiettes confinées

Le chevreau a une viande tendre et subtile c'est le lait qui confère à cette viande tout son moelleux, pour les amateurs de bonnes saveurs, le chevreau est la viande d'excellence. Deux chefs, un Girondin et un Périgourdin, nous donnent des astuces et des recettes pour le préparer.

Le chevreau devient une viande tendance, il faut dire qu'elle a de quoi séduire, savoureuse et tendre. Deux chefs de Nouvelle Aquitaine travaillent à la perfection cette viande. Le premier Florent Reversat, chef de la table de Léo à Saint Avit Senieur en Dordogne et le second Christophe Bourissou chef de "Le Résinier" sur la commune de Le Barp en Gironde. Mais revenons avant de partager les recettes de nos chefs sur cette viande. Le saviez-vous? C'est la saison du chevreau! Cette viande plutôt maigre est proche du lapin, elle est gouteuse et pauvre en calories, c'est un excellent compromis pour les goumets et ceux qui desirent faire attention à leur corps. A cela s'ajoute du calcium, des proteines et du fer, la teneur de ce dernier est équivalente à celle des épinards.

Comment le préparer c'est là, que nos deux chefs interviennent avec leur savoir faire et quelques astuces. Christophe Bourissou le prépare à la broche avec une sauce facile.Florent Reversat, travaille une épaule de chevreau.

Christophe Bourissou chef de "Le Résinier" sur la commune de Le Barp

Florent Reversat, chef de la table de Léo à Saint Avit Senieur

Pour ne pas rester sur votre "FAIM" bonus la recette de Florent Reversat, le gigot de chevreau fumé au foin

Pour 4 pers:

1 gigot Une belle poignée de foin bio. Sel poivre ,épices au choix, 100gr de fèves, écossez 100gr de petit pois, 4 carottes, 2 oignons nouveaux 200 gr de pommes de terre nouvelle.

Faire colorer le gigot assaisonné dans de la graisse de canard. Débarrassez sur une grille sous laquelle on aura mis auparavant le foin, faire brûler et fermer hermétiquement pendant 10 minutes. Déposez le gigot fumé dans une cocotte avec un peu d'herbes de vôtre choix thym, romarin, sarriette, mettre au four 5 heures à 58 degrés.

Dans un autre temps faire blanchir les fèves et les petits pois 4 min dans l'eau bouillante salée puis les débarrasserdans de l'eau glacée. Cuire les pommes de terre et les carottes dans une poêle avec un peu de graisse de canard à la fin de la cuisson du gigot ajouter dans la cocotte vos légumes et les mélanger au jus de cuisson et servez !