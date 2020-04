Le Masterchef Philippe Mesuron a de beaux restes... en cuisine

Marie-Thérèse, de Trélissac, se demande que faire en cuisine avec ses restes : des pommes de terre, des poireaux, des carottes et un navet. Pourquoi ne pas en faire un mille-feuilles de légumes ? Tel est le conseil de notre Masterchef Philippe Mesuron. Coupez une pomme de terre en tranches très fines, coupez vos poireaux, carottes et navet. Mettez un peu de beurre au fond de votre plat à gratin, et superposez en couches. Salez, poivrez. Ajoutez de l'ail ou de l'oignon, voire un peu de fromage si vous en avez, avant de passer au four, et le tour est joué !

Mille-feuilles de légumes