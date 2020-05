Le Masterchef Philippe Mesuron vous engage à préparer vos terrines

Quoi de plus beau (en ce samedi qui ne l'est pas, côté météo) que de préparer votre terrine pour demain ? Philippe Mesuron, notre Masterchef, vous propose une recette.

Pour réaliser une terrine de poulet aux herbes, munissez vous d'un faitout ou d'une cocotte. Couvrez d'eau votre poulet, à hauteur. Salez et poivrez. Rajouter des carottes, des poireaux, des herbes, et laissez cuire 1h30. Puis sortez votre poulet et laissez refroidir avant de le dépiauter. Laissez réduire le bouillon (en réservant vos légumes) avant de le filtrer, puis d'ajouter de la gélatine (6 feuilles pour 1/2 litre). Dans une terrine, disposez une couche de poulet, puis des feuilles de basilic, de l'estragon et du persil, recouvrez avec du poulet et ainsi de suite. Couvrez enfin à hauteur avec votre bouillon et la gélatine. Laissez le tout 12 heures au réfrigérateur. Bonne nuit, puis bon appétit avec une mayonnaise aux herbes !