Le Parmesan, un fromage de prestige pour les Fêtes de fin d'année

Le Parmesan est un fromage produit dans la région Emilie-Romagne, à Parme, à Modène et dans certaines parties de la région de Mantoue et de Bologne, toutes ces régions sont le fief du Parmesan. Une fabrication artisanale portée par le Consortium du Parmesan depuis 1934-1938.

Le Parmesan se déguste selon affinage, avec des volailles, des viandes blanches, ou des notes sucrées comme une chantilly au Parmesan. Il y a autant d'idées recettes que de degrés d'affinage, et de lait de vaches selon la provenance, depuis les montagnes ou les vallées. En ce qui concerne la fabrication, elle est de tradition.

Description de cette fabrication minutieuse du Parmesan avec Fabrice Gour du Consortium du Parmesan, une recette qui est de tradition et qui demande deux traites de vaches, le matin et le soir.

Le Parmesan est l'AOP italienne avec la plus haute valeur à la production : 1,4 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2018. Le Consortium du Parmesan défend ce savoir faire et ce goût selon la provenance du lait de vaches. C'est l'un des plus anciens Consortium existant en Europe.

Défendre le savoir faire de la recette traditionnelle du Parmesan, c'est l'un des objectifs du Consortium de Parmesan, comme l'explique Fabrice Gour.