Le restaurant Quanjudé à Bordeaux a soufflé sa première bougie en novembre

Bordeaux, France

Si vous voulez vous approcher au plus près de la tradition culinaire de Pékin, qu'est le canard laqué, immergez-vous dans ce lieu laissé à Quanjude par une autre enseigne réputée et mythique à Bordeaux, Dubern, où le Chef Pâtissier Aleksandre Oliver est passé jusqu'en 2015 (aujourd'hui à l'Intercontinental de Bordeaux). Quanjude est donc abrité dans un lieu chargé par le plaisir de la gastronomie. C'est une équipe qui vous reçoit avec le professionnalisme exigé par la Maison mère Quanjude de Pékin, et pourtant vous êtes dans une ambiance conviviale et simple. Canard laqué à la Pékinoise et autres saveurs chinoises à découvrir, et si vous n'avez pas été au bout de votre volaille, vous pouvez repartir chez vous, avec les restes de chair ou la carcasse.

Découpe du canard laqué à Quanjude Bordeaux © Radio France - Isabelle Wagner

Le Chef Olivier Peyronnet de Quanjude vous explique comment le canard est préparé pour être laqué, recette traditionnelle Pékinoise. Copier